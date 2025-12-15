circle x black
La Spina (Unpli): "Patrimonio immateriale rappresenta la nostra identità"

"Vogliamo far scoprire questi luoghi in maniera diretta e dinamica, invitiamo anche le comunità a partecipare al censimento inviando i propri contenuti"

La Spina (Unpli):
15 dicembre 2025 | 16.38
“Oggi presentiamo i primi risultati del progetto dedicato al primo censimento del Patrimonio culturale immateriale. I numeri sono entusiasmanti con oltre 30mila elementi censiti all’interno del portale radiciculturali.it. Questo immenso patrimonio, che l’Italia ha all’interno delle proprie comunità, rappresenta la nostra identità, le nostre storie e la nostra tradizione”. Queste le parole di Antonino La Spina, presidente nazionale di Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia), in occasione dell’incontro “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale”, oggi a Roma presso Camera dei Deputati.

Un'occasione, quella di oggi, per presentare lo stato di attuazione del progetto dedicato al primo censimento del Patrimonio culturale immateriale e il portale radiciculturali.it, la piattaforma digitale in cui si traduce concretamente il lavoro fatto fino ad ora e dedicato alla mappatura di tutto ciò che rientra nel patrimonio culturale immateriale italiano.

“Abbiamo creato – prosegue La Spina – una serie di documentari e di strumenti per far scoprire questi luoghi e consentire una visione sempre più diretta e dinamica. Il lavoro che si sta facendo porterà nei prossimi anni a censire sempre più elementi. Invitiamo anche tutte le comunità a partecipare a questo censimento inviando i propri contenuti perché il patrimonio immateriale è sempre vivo ed è presente in ogni località”.

