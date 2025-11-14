Enrico Mentana conduce un "tg daltonico" su La7. L'edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l'impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d'emergenza con un effetto 'crepuscolo'. "In conclusione ci dobbiamo scusare", dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario.

Tutto il Tg La7 delle 20 è andato in onda con l'apparato luci dello studio in panne. https://t.co/GH8jzMFdXC pic.twitter.com/hSvIthios2 — LALLERO (@see_lallero) November 14, 2025

"E' stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l'apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo - dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito".