circle x black
Cerca nel sito
 

La7, Mentana conduce "tg daltonico" per problema alle luci - Video

"Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza"

Mentana conduce il tg
Mentana conduce il tg
14 novembre 2025 | 22.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Enrico Mentana conduce un "tg daltonico" su La7. L'edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l'impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d'emergenza con un effetto 'crepuscolo'. "In conclusione ci dobbiamo scusare", dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario.

"E' stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l'apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo - dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tg la7 enrico mentana mentana tgla7
Vedi anche
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza