La7 terza rete in prime time nel mese di maggio, 6,4% di share

La7 chiude il mese di maggio 2026 (3–30) con performance eccellenti e ancora in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, confermandosi la terza Rete più vista in tutte le fasce del prime time, alle spalle di Rai 1 e Canale 5. In particolare, tra le 20 e le 22:30, la rete del Gruppo Cairo Communication registra il 6,4% di share (+3%) con 1,2 milioni di spettatori medi. Bene anche la giornata (07.00/02.00), dove La7 realizza il 4,4% di share medio (+1%).

Eccellenti risultati anche sui target qualificati. Sui laureati è la seconda rete più vista in assoluto: nel totale giorno (07.00/02.00) realizza il 10,9% di share (+4%), nel prime time (20.00/22.30) il 15,6% (+6%), confermando la posizione anche nella fascia di prime time standard (20.30/22.30). Seconda posizione anche nella CSE alta in entrambe le fasce di prime time dove in particolare, tra le 20.00 e le 22.30 fa registrare il 14% (+7%). Ottime performance anche sul Digital, che totalizza quasi 148 milioni di visualizzazioni video tra siti, app mobile, app TV, YouTube e social (+6%). Particolarmente significativi gli incrementi registrati dall'app La7 TV (+66%) e dall'app mobile (+47%), mentre il tempo di fruizione sulle piattaforme proprietarie cresce del +45%. La community social raggiunge i 10 milioni di follower (+19%), con interazioni in aumento (+17%); in crescita anche i podcast ascoltati (+19%) e gli utenti registrati (+30%).

Prosegue il trend positivo anche di La7 Cinema che registra nel mese di maggio lo 0,6% di share nella giornata (+34%) e lo 0,8% in prime time nella fascia serale 21:30–23:30 (+20%). Il canale totalizza 2,6 milioni di contatti medi giornalieri (+43%) e 17,4 milioni nel mese, pari a più del 30% della popolazione italiana (+7%). Alla luce di questi risultati, il Network La7 arriva al 5% (+4%) nel totale giorno (07:00 – 02:00) e al 6,9% (+5%) con 1,3 milioni di spettatori medi nel prime time allargato (20.00/22.30).