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Latina, anziani coniugi trovati morti fuori dall'auto: indagini in corso

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi

Carabinieri - Archivio
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12 agosto 2026 | 14.29
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri vicino alla loro auto, una Peugeot 106, in una strada di campagna vicino a un terreno a Prato Cesarino, a Cisterna di Latina.

A dare l'allarme era stato il figlio della coppia, che aveva presentato la denuncia di scomparsa, preoccupato per le mancate risposte al telefono.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Latina, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

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scomparsa morte indagini
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