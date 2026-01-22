circle x black
Cerca nel sito
 

Udine, 80enne uccide la moglie e si suicida: a trovare i corpi una conoscente della coppia

Da accertare il movente del gesto dell'uomo: i due coniugi, 80 anni lui e 78 lei, avevano tre figli

Carabinieri - Ipa
Carabinieri - Ipa
22 gennaio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima ha ucciso la moglie in camera da letto, presumibilmente con un oggetto contundente. Poi, una volta all'ingresso, ha rivolto un coltello contro sé stesso togliendosi la vita. I fatti questa mattina a Latisana, in provincia di Udine. A scoprire i corpi senza vita dei due coniugi friulani, 80 anni lui, 78 lei, è stata una conoscente.

La donna, entrata nell'abitazione al civico 51 di via Casette per salutare la coppia, si è trovata di fronte alla drammatica scena e ha avvertito i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Udine impegnati nelle indagini. Da accertare il movente del gesto dell'uomo: i due, genitori di tre figli, non avrebbero avuto cause di separazione in atto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
udine udine 80enne uccida moglie e si suicida latisana latisana femminicidio
Vedi anche
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza