Lazio: discussa a Roma la possibilità che il Difensore civico sia anche garante diritto alla salute

La Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio ha fatto da cornice al convegno, organizzato dall'Ufficio del Difensore civico della Regione Lazio, dal titolo 'Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili', che ha visto riuniti istituzioni, professionisti, esperti e studenti per discutere insieme i nuovi scenari di tutela del diritto alla salute, tra esigenze dei cittadini e trasformazioni del sistema sanitario. Tra i temi al centro dell'incontro Sanità, cittadinanza e innovazione.