Lazio: Fardelli (Regione Lazio), 'politica renda Difensore civico nel Lazio anche garante del diritto alla salute'

24 novembre 2025 | 13.45
"Dal 2017 il Parlamento italiano ha decretato che il Difensore civico possa essere anche garante del diritto alla salute. La Regione Lazio, però, è una di quelle poche regioni in Italia che ancora non ha ottemperato a questa facoltà. Pertanto, la giornata di oggi è utile anche per sollecitare la politica a dare al difensore civico questa opportunità, che già noi svolgiamo ogni giorno, perché sulla mia scrivania arrivano istanze di tanti cittadini che chiedono dignità e rispetto degli stessi". Lo ha detto Marino Fardelli, Difensore civico della Regione Lazio e presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici italiani, al convegno 'Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili', svoltosi presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio a Roma. L'iniziativa ha promosso una riflessione sul ruolo del Difensore civico nella tutela del diritto alla salute.

