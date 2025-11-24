Lazio: Lena (Regione Lazio), 'importante far capire ai giovani difficoltà per accesso alle cure'

"Noi stiamo diventando un paese di anziani, c'è una denatalità importante nella nostra regione, ma i giovani non sono il nostro futuro, sono il nostro presente e come tale devono entrare nelle tematiche, negli argomenti e nelle problematiche che vivono i cittadini quotidianamente. Pertanto, farli assistere, e far capire loro esattamente quali sono le difficoltà per l'accesso alle cure dei cittadini ed entrare all'interno di un difficile sistema sanitario è importante per costruire il loro presente e il loro futuro". Sono le parole di Rodolfo Lena, consigliere regionale e vice presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, al convegno 'Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili', svoltosi presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio a Roma. L'iniziativa ha promosso una riflessione sul ruolo del Difensore civico nella tutela del diritto alla salute.