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Leonardi (ministero Salute): "Rafforziamo collaborazione con One Health Foundation"

'Firmato protocollo d'intesa per promuovere approccio integrato alla salute umana, animale e ambientale - Tra i risultati raggiunti il Global Curriculum One Health'

Giovanni Leonardi - Adnkronos
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29 ottobre 2026 | 15.23
Redazione Adnkronos
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"La One Health Foundation è una bella realtà con cui lavoriamo da anni. È una Fondazione che mette insieme tante personalità del mondo della sanità per discutere dell'approccio One Health, dell'interazione tra salute umana, salute animale ed ecosistema. Come ministero della Salute abbiamo iniziato un percorso di collaborazione che ha già portato a importanti risultati, come il Global Curriculum One Health, un curriculum formativo rivolto a tutti i professionisti, non solo della sanità, che vogliono lavorare secondo questo approccio. Oggi la firma di un protocollo di collaborazione tra ministero e Fondazione proprio perché è un progetto al quale crediamo molto". Lo ha detto Giovanni Leonardi, capo del Dipartimento della Salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei Rapporti internazionali del ministero della Salute, intervenendo al ministero durante un convegno nazionale dedicato all'approccio One Health.

Nel corso dell'evento sono stati consegnati gli attestati di certificazione alle organizzazioni che promuovono iniziative per tutelare la salute umana, animale e ambientale.

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