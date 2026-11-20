L'utilizzo degli e-book a scuola è un tema centrale per le famiglie e il mondo dell'istruzione, tra l'esigenza di alleggerire gli zaini e la necessità di contenere il caro-libri. Sulla possibile convivenza tra libri digitali e cartacei intervengono i vertici dell'Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, delineando un modello integrato in cui la tecnologia affianca la carta senza sostituirla del tutto.

Costarelli (Anp Lazio): "Scelta libera, risparmio del 50% e zaini più leggeri"

"Sono favorevole all'utilizzo dell'e-book nelle scuole e credo che debba essere gestito in forma libera" all'Adnkronos Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi Lazio e dirigente scolastico dell’Its Galileo Galilei di Roma. "Nell'istituto che dirigo l'utilizzo è stato introdotto su iniziativa delle famiglie che scelgono il testo digitale, soprattutto, per una questione di peso dei libri cartacei per studenti che viaggiano con i mezzi pubblici". Evidenzia, inoltre, "la possibilità di acquistare e-book al 50% di sconto è una opportunità per le famiglie di ammortizzare i costi per i libri di testo".

Secondo Costarelli poi "il libro digitale dovrebbe essere gestito dai docenti, in particolare in quelle classi in cui ci si troverebbe ad avere situazioni variegate, in presenza di alunni con libri cartacei e altri con tablet. È, tuttavia, importante mantenere lo studio sul testo cartaceo perché sviluppa modalità di lettura e acquisizione più profonde. In ogni caso la norma non impone obblighi né alle scuole né alle famiglie e rappresenta una risposta importante al problema dei costi alti soprattutto per le famiglie con più figli".

Rusconi (Anp Roma): "Coesistenza con la carta, ma il solo tablet distrae"

Sulla stessa linea anche Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi Roma che all'Adnkronos dice: "I libri digitali, gli 'e-book', non devono essere assolutamente demonizzati, credo che si potrebbe arrivare a una misura di tipo compensativo, una sorta di coesistenza del digitale e del cartaceo". "E questo si potrebbe fare rendendo quest'ultimo meno ricco di fotografie e di allegati che possono essere invece inseriti, appunto, in un ambito digitale che poi potrà essere visionato in classe non solo sui tablet ma anche attraverso le Lim, le lavagne interattive".

"Penso che la trasformazione dei libri di testo esclusivamente in digitale non sia positiva dal punto di vista formativo, con il tablet i ragazzi potrebbero distrarsi - conclude Rusconi - ma penso che possano coesistere e completarsi a vicenda".