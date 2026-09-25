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Dramma a Lucca, incendio nella notte a San Vito: 2 morti e 13 feriti

Una donna in codice rosso trasferita all’ospedale di Pisa. Mobilitati nove mezzi di soccorso

Immagine di repertorio
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25 settembre 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
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Due persone sono decedute e altre 13 sono rimaste ferite nell’incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito, a Lucca, in via Bertini, all’angolo con via Corsica. Secondo le prime informazioni relative ai soccorsi, tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lucca, mentre una donna cinquantenne, classificata in codice rosso, è stata presa in carico dai sanitari e trasferita all’ospedale di Pisa. Altri cinque feriti, due adulti e tre bambini, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso della Versilia. A Pisa sono stati invece trasferiti tre pazienti in codice verde, due adulti e un bambino, oltre a un altro ferito classificato in codice giallo.

Complessivamente, per la gestione dell'emergenza sono stati movimentati nove mezzi di soccorso, tra cui un'automedica, un'ambulanza infermieristica e un'ambulanza medicalizzata. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca, l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo e l'ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca. Sono stati inoltre movimentati mezzi di soccorso della Misericordia, di Anpas e della Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia.

Per l'evento sono stati allertati anche il Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e l'elisoccorso. Il coordinamento dell'intervento è stato gestito dalla centrale operativa 118 Alta Toscana, con l'allertamento anche della centrale operativa 118 Livorno-Pisa. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto complessivamente le strutture di emergenza-urgenza di Lucca, Pisa e della Versilia.

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