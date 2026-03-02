circle x black
Luna di sangue, oggi l'eclissi totale: cos'è e quando vederla

Ecco il primo grande evento astronomico del 2026

Luna di sangue - Fotogramma /Ipa
Luna di sangue - Fotogramma /Ipa
03 marzo 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
Eclissi totale di luna, oggi martedì 3 marzo, primo grande evento astronomico del 2026. Caratterizzata dal tipico colore rosso scuro del nostro satellite - e per questo soprannominata 'Luna di sangue' - l'eclissi totale avverrà quando disco lunare, Sole e Terra saranno perfettamente allineati e il satellite entrerà nel cono d'ombra terrestre.

Quando si verifica l'eclissi lunare

Un'eclissi lunare, spiega la Nasa, si verifica quando la Terra passa direttamente tra il Sole e la Luna, proiettando un'ombra gigantesca sulla superficie lunare e tingendo la Luna di un intenso rosso-arancio. Questo allineamento può verificarsi solo durante la fase di Luna piena .

È possibile osservare un'eclissi lunare senza attrezzature speciali. Per un'esperienza di osservazione più spettacolare, consiglia la Nasa, bisogna tuttavia cercare un ambiente buio, lontano dalle luci intense. Anche un binocolo o un telescopio possono migliorare la vista.

Perché si chiama 'Luna di sangue'?

Durante un'eclissi lunare totale, la Luna appare di colore rosso scuro o arancione. Questo perché il nostro pianeta impedisce alla maggior parte della luce del Sole di raggiungerla, e la luce che raggiunge la superficie lunare viene filtrata attraverso una spessa fetta dell'atmosfera terrestre. È come se tutte le albe e i tramonti del mondo fossero proiettati sulla Luna. Per spiegare il fenomeno, la Nasa ha realizzato un'animazione ad hoc.

Dove vederla e quando?

Questa volta, purtroppo, l'eclissi totale non sarà visibile in Italia. Il tutto infatti avverrà a partire dalle 12.04 ora italiana per finire circa un'ora più tardi. A poter ammirare l'evento in serata saranno invece l'Asia orientale e l'Australia, per tutta la notte nel Pacifico e nelle prime ore del mattino in Nord e Centro America e nell'estremo ovest del Sud America. L'eclissi sarà parziale in Asia centrale e in gran parte del Sud America. Nessuna eclissi sarà invece visibile in Africa o in Europa. L'unica occasione per poterla ammirare 'da vicino' sarà quindi vederla attraverso le numerose dirette online durante l'evento.

