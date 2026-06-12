circle x black
Cerca nel sito
 

Maesano: "Psicologia pubblica diventi servizio territoriale gratuito"

'è primo capitolo di investimento sociale e produttivo per il Paese'

Francesco Maesano - Foto Adnkronos
Francesco Maesano - Foto Adnkronos
12 giugno 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“L'anno scorso abbiamo raccolto 70mila firme sulla nostra proposta di legge di iniziativa popolare che chiede che ci sia in Italia un servizio pubblico di psicologia che sia gratuito per tutti. Non sono necessari nuovi sportelli esterni ai contesti di vita: non nelle scuole, ma nelle classi, non genericamente nei luoghi di lavoro, ma all'interno degli uffici, dove le persone vivono la loro vita in comune. Dal nostro punto di vista questo è cruciale. È il primo capitolo di investimento industriale in Italia ed è la prima priorità di cui dovrebbe occuparsi la politica. Per tale ragione abbiamo proposto in Senato il nostro testo di legge per la psicologia pubblica territoriale”. E’ quanto affermato da Francesco Maesano, coordinatore campagna 'Diritto a stare bene' di Pubblica - un’associazione senza scopo di lucro nata per contribuire ad allargare lo spazio dei diritti e restringere il campo dell’esclusione sociale - proprio in occasione della stessa campagna, che ha trovato il suo spazio all’interno della Galleria Sordi di Roma per la tappa romana di Close the Gap, l’iniziativa organizzata da Coop dedicata all’educazione alle relazioni, al benessere e alla condivisione. Tra i partner della giornata anche la Fondazione Gino Cecchettin.

CTA

All’insegna della collettività e della pluralità, l’appuntamento 'Una piazza per parlare di educazione alle relazioni', ha riunito sul palco tutti gli attori che in questi ultimi 5 anni di campagna hanno incrociato in vario modo il percorso di Coop sull’uguaglianza di genere. “Con ‘Dire, Fare, Amare’ ci siamo conosciuti in modo naturale perché entrambe le campagne chiedono che ci sia, per i ragazzi, una competenza professionale all'interno dei contesti e delle classi che spieghi loro cosa è davvero importante dal punto di vista delle relazioni personali”, conclude Maesano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
psicologia pubblica gratuita servizio territoriale gratuito educazione alle relazioni
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza