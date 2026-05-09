Mafia, da We Make Future sostegno al concerto per Peppino Impastato

In ricordo del 48esimo anniversario dell’uccisione di Peppino Impastato per mano mafiosa, il Wmf (We Make Future) rinnova il proprio sostegno al Concerto per Peppino Impastato, in programma oggi a Cinisi, appuntamento simbolo della giornata di memoria e impegno civile contro la mafia. Il concerto, organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero Aps in collaborazione con il Comune di Cinisi e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, si svolgerà al termine dello storico corteo da Radio Aut, in Corso Umberto I, accanto all’ex abitazione del boss Gaetano Badalamenti, oggi restituita alla collettività. Sul palco Anna Castiglia, Martina Cirri, Chiara Effe, Danilo Sulis, Cico Messina, Rossana De Pace e Hate Moss, con una line up che attraversa cantautorato, jazz e sonorità contemporanee.

"Il concerto di oggi è il punto in cui memoria e futuro si incontrano - dichiara Francesca Impastato, Presidente Pro Loco Cinisi 2.Zero - Abbiamo scelto una line up giovane e in gran parte femminile, unita dai valori che Peppino Impastato continua a trasmettere. La musica, per noi, è uno strumento concreto per tenere viva questa storia e portarla alle nuove generazioni''. Il legame tra Wmf e Casa Memoria si consolida dal 2017, quando la manifestazione ha iniziato a portare sul palco principale la storia e la memoria di Peppino Impastato, avviando una collaborazione fondata sulla condivisione di valori civili e sociali. ''Essere presenti a Cinisi in una giornata così significativa rappresenta per noi un momento di responsabilità e continuità'', afferma Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf.

''Il percorso avviato con Casa Memoria negli anni è parte integrante della visione del Wmf: mettere l’innovazione al servizio della società, promuovendo cultura, consapevolezza e partecipazione - aggiunge - Portare questi valori anche all’interno dei nostri eventi significa contribuire a costruire connessioni tra memoria, tecnologia e futuro''. Un impegno dunque che si inserisce in un percorso più ampio del Wmf nella diffusione della cultura della legalità, attraverso momenti di confronto con rappresentanti delle istituzioni e del giornalismo come Nicola Gratteri, Federica Angeli, Roberto Saviano, Floriana Bulfon e Giuseppe Lombardo. La data di oggi è dunque nuova e importante tappa in un percorso fondato sulla condivisione di valori umani e sociali, che negli anni ha unito Wmf e Casa Memoria. Un impegno che proseguirà anche il 24, 25 e 26 giugno a BolognaFiere, dove questa collaborazione quasi decennale troverà continuità in una progettualità dedicata, portando lo spirito di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato all’interno di un contesto internazionale, per contribuire a rafforzare l’attenzione sulla cultura della legalità e sulla lotta alla mafia.