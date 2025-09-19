circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, Franzoni (sindaco Carpenedolo): "Qui struttura che dà sollievo a malati Sla"

"Orgogliosi di poter condividere un’eccellenza per la cura di tutte le malattie degenerative"

Luca Franzoni, sindaco di Carpenedolo
Luca Franzoni, sindaco di Carpenedolo
19 settembre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Grazie al beneficio di una donazione iniziale, l'impegno della collettività, la collaborazione con l’Ats e con la Regione Lombardia, siamo oggi qui a inaugurare una struttura che serve al territorio e serve a malati di Sla. I pazienti chiedono aiuto, le famiglie chiedono aiuto e noi quello che offriamo è una struttura che riesca a dare sollievo, sviluppo, rallentare l'evoluzione, cercare di gestire al meglio uno dei momenti più tragici nella vita di una persona". Così Luca Franzoni, sindaco di Carpenedolo, ha commentato l’apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con Sla nel comune in provincia di Brescia.

"Il Comune di Carpenedolo è straordinariamente felice di poter condividere con la nostra comunità, la regione e tutta l’Italia una struttura di eccellenza operativa per curare la Sla e tutte le malattie degenerative in un modo che reputo veramente straordinario" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Malattie rare Franzoni (sindaco Carpenedolo) 'qui struttura che dà sollievo a malati Sla'
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza