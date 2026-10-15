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Malattie reumatologiche, Ciocchetti (Fdi): "Cure e farmaci innovativi accessibili a tutti"

Il vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera: "Rafforzare la presa in carico territoriale"

Luciano Ciocchetti - (Adnkronos)
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15 ottobre 2026 | 14.21
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Stiamo portando avanti una profonda riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale. Il tema è garantire al paziente accoglienza, presa in carico e diagnosi precoce, accompagnandolo in base alla gravità della patologia e offrendo risposte anche vicino a casa, senza costringerlo a rivolgersi necessariamente all’ospedale. Le Case della comunità rappresentano una svolta, insieme a un’organizzazione integrata tra ospedale e territorio, per intervenire nel più breve tempo possibile e curare meglio". Lo ha detto Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, intervenuto al convegno promosso da da Apmarr Aps Ets all’Auditorium del ministero della Salute, nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del malato reumatico.

Un altro obiettivo, ha sottolineato Ciocchetti, è "garantire a tutti i pazienti, su tutto il territorio nazionale, l’accesso ai farmaci resi disponibili dai progressi scientifici, compresi quelli ad alto costo".

In questa direzione si inserisce la delega per il Testo unico della farmaceutica, approvata dal Senato e attesa alla Camera, che punta a una nuova organizzazione per assicurare su tutto il territorio nazionale l’accesso ai medicinali, dalle terapie avanzate ai farmaci biologici e alle Car-T.

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malattie reumatologiche Ciocchetti (Fdi) 'cure e farmaci innovativi accessibili a tutti'
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