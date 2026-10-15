circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie reumatologiche, Gemmato: "Diagnosi precoce e più equità per presa in carico pazienti"

"La sanità territoriale può migliorare la diagnosi e le cure"

Marcello Gemmato - (Adnkronos)
Marcello Gemmato - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 14.01
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro Servizio sanitario nazionale pubblico è in grado di garantire strumenti di cura efficaci per i circa 10 milioni di italiani affetti da malattie reumatologiche. La presa in carico, però, deve essere migliorata, proseguendo nell’opera di perequazione tra Nord e Sud, dove le Regioni registrano performance differenti. Le Case di comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono contribuire alla diagnosi precoce, che significa cure migliori, sintomi meno gravi e maggiore sostenibilità del sistema sanitario". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, durante l’evento promosso da Apmarr Aps Ets all’Auditorium Cosimo Piccinno del ministero della Salute, a Roma.

Gemmato ha ricordato anche l’inserimento della fibromialgia grave nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), con prestazioni a supporto della fase diagnostica, sottolineando che l’aggiornamento dei Lea era fermo da quasi dieci anni.

Sul fronte delle spese sostenute direttamente dai pazienti reumatologici, stimate in media in 1.245 euro a persona, Gemmato ha evidenziato "la necessità di rafforzare il ruolo del Servizio sanitario nazionale e di orientare meglio i cittadini, contrastando duplicazioni degli esami" e inappropriatezza diagnostica: "Molte volte la spesa off-pocket è indotta e non canalizzata: sono spese magari sostenute impropriamente dal cittadino, quindi da parte del Ssn ci deve essere un orientamento, perché molte volte c'è duplicazione di indagini diagnostiche".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie reumatologiche Apmarr ministero salute Gemmato
Vedi anche
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza