circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo insiste sul Nord, scatta allerta gialla per temporali in 4 regioni

Attesi fenomeni anche di forte intensità sui settori orientali sulle regioni settentrionali, il bollettino della protezione civile

Maltempo e fulmine - Fotogramma /Ipa
Maltempo e fulmine - Fotogramma /Ipa
18 luglio 2026 | 00.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo insiste sul Nord Italia e per la giornata di oggi, sabato 18 luglio, scatta l'allerta gialla in cinque regioni. Nelle prossime ore, avverte la Protezione Civile, il cedimento del campo di alta pressione determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota, che favorirà l’innesco di temporali, anche di forte intensità, specie sui settori orientali sulle regioni settentrionali.

Temporali, fulmini, grandine e raffiche di vento in arrivo

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso quindi un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo - continua la nota - impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede, dalla tarda mattinata di oggi, sabato 18 luglio, temporali, anche di forte intensità, su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione alle Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Allerta gialla per temporali in 4 regioni

In questo quadro, e sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di oggi sabato 18 luglio è stata quindi valutata allerta gialla per temporali sul Friuli-Venezia Giulia e parte di Veneto, Emilia-Romagna e Marche. ﻿

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. "Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione", conclude la Protezione Civile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo allerta maltempo oggi allerta maltempo oggi regioni
Vedi anche
Pallavolo, 'esordio' di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d'Autore - Video
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
Roggero a Bollate: "Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi" - Video
News to go
Traghetti, aumentano i prezzi in Italia
Estate, il medico: "Bambini e adolescenti più a rischio scottature, attenzione al melanoma"
News to go
Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni
Bandecchi e la frase sessista in Consiglio comunale: "Appoggio le mani da altre parti quando mi piace una donna"
News to go
Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi - Video
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista
La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, il trailer di 'Se domani non torno'
Paolo Borsellino, il ricordo della figlia Lucia: "A volte anche la memoria è stata divisiva" - Video
Canada, intrappolati nel treno avvolto dalle fiamme: il video girato dalla cabina di guida


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza