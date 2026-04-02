Allerta arancione in Basilicata e gialla su alcune aree di Marche, Campania, Calabria, Sicilia
Il maltempo non concede tregua al Centro-Sud con piogge, temporali e nevicate sui rilievi. Dopo le criticità registrate ieri con allagamenti, interventi di soccorso e disagi diffusi, la Protezione civile ha emesso anche per oggi venerdì 3 aprile un nuovo bollettino che proroga e conferma l’allerta rossa in tre regioni, arancione in una e gialla in altre quattro.
I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree dell'Italia, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base di questi fenomeni anche per oggi scatta l'allerta rossa su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, arancione sulla Basilicata e gialla nelle Marche, Campania, Calabria, Sicilia. Sono attese in generale precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, grandinate e attività elettrica. A questo si aggiungono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e mare molto mosso lungo la costa.
Giovedì un improvviso cedimento ha travolto un ponte sul fiume Trigno lungo la Statale 16 Adriatica, interrompendo completamente il traffico tra Abruzzo e Molise. La procura di Larino ha aperto un fascicolo ma, al momento, è contro ignoti. Le piogge eccezionali hanno causato smottamenti e problemi alla pavimentazione anche in diversi tratti dell'A14 in Abruzzo e Molise. Una vasta valanga si è staccata questa mattina dal Gran Sasso, sul lato teramano, travolgendo l’area dei Prati di Tivo. La slavina ha investito il tracciato della strada provinciale 43bis, proseguendo fino ai campi a valle e lambendo gli edifici presenti nella zona. In particolare, la valanga ha raggiunto il residence 'Prati di Tivo', causando danni agli infissi e agli ingressi dei garage, e spingendosi fino a sfiorare anche l’Hotel Miramonti.
"La situazione più critica è sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso): è una strada molto importante per la viabilità Nord-Sud e Sud-Nord, non solo tra l'Abruzzo e il Molise, ma lungo tutta la dorsale. Anche i cittadini che volevano tornare in Puglia, e che invece del treno hanno deciso di prendere l'auto, in questo momento hanno difficoltà a raggiungere la Puglia", ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, in un'intervista all'Adnkronos.
Allerta rossa
Per rischio idraulico in Abruzzo: Bacino Basso del Sangro; Molise: Litoranea; Puglia: Basso Fortore.
Per rischio idrogeologico in Abruzzo: Bacino Basso del Sangro; Molise: Litoranea; Puglia: Basso Fortore
Allerta arancione
Per rischio idraulico in Abruzzo: Bacino del Pescara; Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B; Molise: Frentani - Sannio - Matese; Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.
Per rischio idrogeologico in Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-C, Basi-B; Molise: Frentani - Sannio - Matese; Puglia: Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno.
Allerta gialla
Per rischio idraulico in Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2; Calabria: Versante Jonico Settentrionale; Campania: Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
Per rischio temporali in Calabria: Versante Jonico Settentrionale; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
Per rischio idrogeologico in Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica; Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1; Calabria: Versante Jonico Settentrionale; Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Marche: Marc-5, Marc-6; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro, Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.