Il maltempo non concede tregua al Centro-Sud con piogge, temporali e nevicate sui rilievi. Dopo le criticità registrate ieri con allagamenti, interventi di soccorso e disagi diffusi, la Protezione civile ha emesso anche per oggi venerdì 3 aprile un nuovo bollettino che proroga e conferma l’allerta rossa in tre regioni, arancione in una e gialla in altre quattro.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree dell'Italia, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base di questi fenomeni anche per oggi scatta l'allerta rossa su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, arancione sulla Basilicata e gialla nelle Marche, Campania, Calabria, Sicilia. Sono attese in generale precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, grandinate e attività elettrica. A questo si aggiungono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e mare molto mosso lungo la costa.

Cosa è successo ieri, Ciciliano: "La situazione più critica sulla Ss16"

Giovedì un improvviso cedimento ha travolto un ponte sul fiume Trigno lungo la Statale 16 Adriatica, interrompendo completamente il traffico tra Abruzzo e Molise. La procura di Larino ha aperto un fascicolo ma, al momento, è contro ignoti. Le piogge eccezionali hanno causato smottamenti e problemi alla pavimentazione anche in diversi tratti dell'A14 in Abruzzo e Molise. Una vasta valanga si è staccata questa mattina dal Gran Sasso, sul lato teramano, travolgendo l’area dei Prati di Tivo. La slavina ha investito il tracciato della strada provinciale 43bis, proseguendo fino ai campi a valle e lambendo gli edifici presenti nella zona. In particolare, la valanga ha raggiunto il residence 'Prati di Tivo', causando danni agli infissi e agli ingressi dei garage, e spingendosi fino a sfiorare anche l’Hotel Miramonti.

"La situazione più critica è sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso): è una strada molto importante per la viabilità Nord-Sud e Sud-Nord, non solo tra l'Abruzzo e il Molise, ma lungo tutta la dorsale. Anche i cittadini che volevano tornare in Puglia, e che invece del treno hanno deciso di prendere l'auto, in questo momento hanno difficoltà a raggiungere la Puglia", ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, in un'intervista all'Adnkronos.

Il bollettino della Protezione civile per oggi

Allerta rossa

Per rischio idraulico in Abruzzo: Bacino Basso del Sangro; Molise: Litoranea; Puglia: Basso Fortore.

Per rischio idrogeologico in Abruzzo: Bacino Basso del Sangro; Molise: Litoranea; Puglia: Basso Fortore

Allerta arancione

Per rischio idraulico in Abruzzo: Bacino del Pescara; Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B; Molise: Frentani - Sannio - Matese; Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Per rischio idrogeologico in Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-C, Basi-B; Molise: Frentani - Sannio - Matese; Puglia: Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno.

Allerta gialla

Per rischio idraulico in Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2; Calabria: Versante Jonico Settentrionale; Campania: Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Per rischio temporali in Calabria: Versante Jonico Settentrionale; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Per rischio idrogeologico in Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica; Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1; Calabria: Versante Jonico Settentrionale; Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Marche: Marc-5, Marc-6; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro, Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.