Due cicloni verso l’Italia: il primo dalla Spagna, il secondo dal Polo Nord. Il mese di maggio non si vuole calmare e il mese si conferma fino alla fine piovoso e con temperature sotto la media, specie al Nord dove sembra di tornare al 2019 quando un’irruzione polare portò fenomeni quasi invernali.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore di oggi, mercoledì 20 maggio, un ciclone di provenienza iberica causerà, intanto, altre piogge al Nord e al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud vivremo ancora uno spiraglio di vera Estate con punte di 32-35°C in Sicilia e 28°C tra Sardegna, Calabria e Puglia. Questo ciclone sarà il meno intenso dei due in arrivo e comunque porterà qualche fenomeno forte e con possibile grandine, più probabile al Nord-ovest e in Toscana. Altrove si vivrà una tregua nell’attesa del ciclone polare sottolinea iLMeteo.it.

Un lobo del vortice polare si staccherà dal Polo Nord e si fionderà velocissimo dentro il cuore dell’Europa nella giornata di giovedì: non si escludono nevicate in Baviera fino ai 1000 metri e fino ai 1900 metri anche sulle nostre Alpi di confine. La nota più rilevante di questo schiaffo polare, atteso per domani giovedì 21 maggio anche sul nostro Paese, è la possibilità di fenomeni violenti al settentrione, quali grandine, supercelle e tornado non esclusi.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 20 maggio - Al Nord: piogge e locali temporali sparsi. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante tirrenico. Al Sud: velature e caldo.

Domani, mercoledì 21 maggio - Al Nord: instabile, specie al Nord-Est e in montagna. Al Centro: rovesci e temporali sparsi sui settori adriatici. Al Sud: nubi e schiarite, qualche rovescio in Campania e Nord Puglia, caldo.

Giovedì 22 maggio - Al Nord: maltempo diffuso, più asciutto in Emilia Romagna. Al Centro: più sole che piogge. Al Sud: nubi e schiarite, caldo.

TENDENZA: sole e qualche rovescio, poi probabile arrivo dell’alta pressione africana.