Maltempo nell'ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

Le due auto sono state individuate e due persone sono state recuperate. Uno si è salvato salendo sul tettuccio

Maltempo nell'ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso
19 agosto 2025 | 20.32
Redazione Adnkronos
Dalle ore 18.40 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Leonforte, in provincia di Enna, per due autovetture finite nel torrente Crisa. Le due auto sono state individuate e due persone sono state recuperate. Una persona risulta ancora dispersa

Uno degli automobilisti si è salvato salendo sul tetto della sua auto. Per le ricerche, spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, sono state attivate le unità anche da Palermo. In arrivo gli specialisti per le ricerche in acqua e un drone. Oltre al nucleo cinofili.

