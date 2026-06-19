Maturità, Casini (Aubac ): "Soddisfazione per il lago di Bracciano in testo di Matematica"

"È motivo di particolare soddisfazione vedere un tema così importante arrivare sui banchi di scuola. La prova mostra ai ragazzi che la matematica non è un sapere astratto, ma uno strumento essenziale per leggere la realtà, interpretare i dati e affrontare questioni decisive come la disponibilità e la tutela dell’acqua". Così in una nota Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale commentando la traccia sul lago di Bracciano scelto come protagonista dell’intero Problema 1 della seconda prova scritta di Matematica dell’Esame di Stato 2026 per il Liceo scientifico. La traccia ha chiesto agli studenti di analizzare i dati relativi al livello delle acque del lago tra il 2016 e il 2026, costruire un modello matematico capace di descriverne l’andamento nel tempo, studiarne le variazioni e stimare, sulla base della superficie del lago, la differenza del volume d’acqua nel periodo considerato. Il testo richiama anche i prelievi effettuati nel 2016 e nel 2017, quando il Lago di Bracciano fu utilizzato come riserva idrica di emergenza per i Comuni limitrofi e per l’approvvigionamento di Roma, e la successiva decisione di interromperli in considerazione dell’impatto ambientale e del notevole abbassamento del livello idrometrico.

I laghi, si legge nella nota, rappresentano una componente essenziale dei sistemi territoriali. Sono straordinari ecosistemi naturali, elementi identitari del paesaggio, riserve strategiche d’acqua e componenti fondamentali degli equilibri idrologici ed ecologici dei territori. Al tempo stesso, sono indicatori particolarmente sensibili delle trasformazioni climatiche e sono oggi sottoposti a pressioni crescenti. La diminuzione e la maggiore irregolarità delle precipitazioni, l’aumento delle temperature e dell’evaporazione, la successione di periodi siccitosi e precipitazioni intense e la competizione tra i diversi usi della risorsa possono modificarne rapidamente i livelli e alterarne gli equilibri ambientali. "Per proteggere i laghi dobbiamo anzitutto conoscerne con precisione l’evoluzione - prosegue Casini - Per questo Aubac ha rafforzato il sistema di monitoraggio dei principali laghi del Distretto, installando nuovi idrometri, compreso quello sul Lago di Bracciano. Le misurazioni continue consentono di seguire le variazioni dei livelli, individuare tempestivamente le condizioni di criticità e mettere a disposizione delle amministrazioni e dei decisori pubblici dati aggiornati e affidabili".

Le informazioni raccolte confluiscono nelle attività di pianificazione e gestione delle risorse idriche dell’Autorità e nelle analisi dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attraverso il quale Aubac monitora l’evoluzione meteorologica, idrologica e climatica del Distretto, valuta le condizioni di severità idrica e individua le misure necessarie per prevenire e mitigare gli effetti delle crisi idriche e della siccità. Le rilevazioni più recenti mostrano, per il Lago di Bracciano, una risalita del livello di circa 50 centimetri tra ottobre 2025 e giugno 2026, favorita dalle abbondanti precipitazioni registrate nei primi mesi dell’anno. Un segnale positivo, che non riduce tuttavia la necessità di continuarne a monitorare attentamente l’evoluzione e di mantenere alta l’attenzione sulla tutela degli equilibri idrologici ed ecologici del lago. "Portare questi temi nella scuola significa contribuire alla formazione di una nuova cultura dell’acqua - conclude Casini - Misurare un lago non è soltanto un esercizio matematico: è il primo passo per comprenderne i cambiamenti, riconoscerne la vulnerabilità e assumere decisioni responsabili per il futuro. È così che trasformiamo i dati in conoscenza e la conoscenza in capacità di governo".