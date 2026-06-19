Oltre 527mila i candidati, in aumento rispetto allo scorso anno, e quasi 14mila commissioni al lavoro tra presidenti e membri esterni

Con la seconda prova, in programma oggi venerdì 19 giugno, arriva per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026: quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il Latino per il Classico, la Matematica per lo Scientifico, la Lingua Straniera 1 per il Linguistico, l'Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, le Discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico‑pratiche per Artistico, Musicale e Coreutico.

Anche se la seconda prova è affidata a un commissario esterno, la correzione non è mai individuale. La valutazione resta collegiale e coinvolge l'intera commissione.

La durata

L'esame prende il via alle 8.30, ma la durata varia molto e in alcuni casi si trasforma in una vera maratona. Sei ore per Classico e Scientifico; da 4 a 6 ore per Linguistico e Scienze Umane; fino a 18 ore distribuite in tre giorni per il Liceo Artistico. Per Musicale e Coreutico sono previsti due momenti distinti, uno teorico e uno pratico. Alcuni Professionali arrivano fino a 12 ore in due giorni.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito indica, comunque, in fondo alla traccia sia la durata della seconda prova sia il tempo minimo, dopo il quale è possibile lasciare l'aula una volta concluso il compito. Per alcuni indirizzi, come il liceo Scientifico, è inoltre consentito utilizzare alcune particolari calcolatrici (L'ELENCO).

Commissioni e percentuali di ammessi regione per regione

Le 13.996 commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all'istituto. Sul fronte degli scrutini finali la media nazionale degli ammessi alla maturità si attesta al 96,8%.

A livello territoriale emergono differenze significative. Il Molise guida la classifica con un tasso di ammissione del 97,7%, seguito dal Veneto (97,3%) e da Basilicata ed Emilia‑Romagna (97,2%). In coda la Sardegna, che registra il dato più basso d'Italia con il 93,0%, preceduta dalla Liguria al 94,5%.

I messaggi di Meloni e Valditara ai maturandi

Già ieri, nel primo giorno della maturità, sono arrivati gli incoraggiamenti delle istituzioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio sui social, ha invitato gli studenti a portare all'esame "la sintesi dei sacrifici, del coraggio e della determinazione" che li hanno accompagnati nel percorso scolastico. Un augurio a "dimostrare chi siete" e ad affrontare con fiducia l'inizio di una nuova fase della vita.

Sulla stessa linea il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, parlando con l'Adnkronos, ha esortato i maturandi a valorizzare i propri talenti e a riflettere su ciò che hanno imparato : un invito a riconoscere le proprie potenzialità e a metterle in campo con serenità e consapevolezza.