circle x black
Cerca nel sito
 

Gli studenti del liceo Virgilio dopo la prima prova della maturità: "E' andata, ora pensiamo a domani"

il racconto di alcuni ragazzi tra preoccupazione e attesa per la seconda fase dell'esame di Stato

liceo Virgilio di Roma
liceo Virgilio di Roma
18 giugno 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

''La prima prova è andata, ora pensiamo a domani''. Gli studenti del Virgilio, storico liceo nel centro di Roma, tirano un sospiro di sollievo dopo la prima prova dell'esame di maturità ma la gioia e l'entusiasmo lasciano presto spazio alla preoccupazione per le prove successive. ''Le tracce erano molto belle, lo hanno detto anche i professori'' anche se ''quando ho avuto il foglio ho notato che erano sette e per leggerle ci abbiamo messo circa un'ora'', racconta all'Adnkronos Rodolfo, 18 anni. Come lui molti altri studenti hanno espresso le loro impressioni sul tema e per molti la scelta è caduta sul testo argomentativo, la cui fonte è un articolo della giornalista tedesca Wenke Husmann "Funziona a meraviglia", che tratta il concetto di "incanto". Questa proposta chiedeva agli studenti di riflettere sulla capacità umana di provare stupore e meraviglia davanti alle manifestazioni della natura.

CTA

''Per me è stato altamente facile'', dice Ottavia. ''Anche io l'ho scelta'', aggiunge Liam. Ma c'è anche chi ha preferito confrontarsi con il testo di Vitaliano Brancati 'I Piaceri'. ''Ho scelto la traccia sulla memoria perché penso sia fondamentale in questo momento ricordare eventi passati per fare in modo che non accadano più'', sottolinea.

''Domani ci sarà la versione di latino, spero in qualcosa di semplice, un Seneca, un Quintiliano, però se esce Tacito ce la faremo lo stesso", dice Matteo, 19 anni mentre Ottavia, che non frequenta il liceo classico, ma l'internazionale, è spaventata dalla prova d'inglese. ''Dovremmo scrivere due testi di più o meno 300 parole - dice - e io non so molto l'inglese''. ''Adesso andrò sicuramente a studiare'', aggiunge Matteo mentre Giovanni non sembra affatto preoccupato. "No, no, io vado subito in palestra - afferma - studiare studierò''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
liceo Virgilio Maturità 2026 tracce esame maturità tracce prima prova
Vedi anche
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza