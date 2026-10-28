Operazione anti 'ndrangheta nel Cosentino. I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Cosenza che stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di altrettanti indagati.

Ipotizzati, a vario titolo nei loro confronti, associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo e/o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso. Tra gli indagati coinvolti nell'operazione anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, di centrosinistra, finito ai domiciliari.