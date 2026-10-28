circle x black
Cerca nel sito
 

Maxi blitz anti 'ndrangheta, 41 arresti: ai domiciliari anche un sindaco

Operazione dei carabinieri nel Cosentino. Tra gli indagati coinvolti anche il sindaco di Corigliano Rossano

Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Operazione anti 'ndrangheta nel Cosentino. I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Cosenza che stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di altrettanti indagati.

Ipotizzati, a vario titolo nei loro confronti, associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo e/o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso. Tra gli indagati coinvolti nell'operazione anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, di centrosinistra, finito ai domiciliari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza