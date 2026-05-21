Dopo settimane di instabilità e temperature sotto la media, sull’Italia è in arrivo la prima vera ondata di caldo pre-estivo. Secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 maggio, nei prossimi giorni i termometri saliranno rapidamente fino a sfiorare i 30°C, con punte di 32-33 gradi nel weekend e addirittura 34°C all’inizio della prossima settimana.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come quest’anno il caldo abbia tardato ad arrivare rispetto al 2025, quando i primi 30 gradi furono registrati già durante il ponte del Primo Maggio, anche al Nord.

Ma ora ci aspetta un'abbondanza di sole e di caldo. I termometri toccheranno a breve i 30°C, per poi spingersi fino a 32-33°C nel weekend e raggiungere addirittura i 34°C nel corso della prossima settimana. Attenzione, però: questa fiammata pre-estiva non avvolgerà l'Italia in modo omogeneo.

In una prima fase assisteremo a un vero e proprio ribaltamento termico, con temperature diffusamente più alte al Centro-Nord rispetto al Sud. Sul Meridione, infatti, questo 'Anticipo d’Estate' dovrà faticare ancora un po' per imporsi in modo assoluto. Fino al weekend i settori meridionali saranno spazzati da venti tesi di Maestrale, che soffieranno in modo particolare su Puglia, Basilicata e Calabria (con un'attenuazione prevista solamente per la giornata di domenica).

Oltre alla ventilazione fresca, avremo a che fare anche con qualche acquazzone pomeridiano in discesa dai rilievi appenninici verso le coste tirreniche, dapprima tra il Basso Lazio, la Campania e la Calabria poi, nel weekend, in particolare tra Calabria e Sicilia. Specialmente nella giornata di domenica, questi fenomeni convettivi potrebbero risultare localmente un po' più intensi proprio sulle zone calabresi e siciliane ioniche.

Doveroso però ricordare che questi dettagli instabili saranno comunque inglobati in mattinate caratterizzate dal sole pieno e da una generale prevalenza di bel tempo su tutto il Paese.

Per ritrovare una perturbazione organizzata, capace di portare piogge diffuse, dovremo aspettare molto probabilmente il mese di giugno. Meglio così: il tanto atteso Ponte del 2 Giugno (Festa della Repubblica) si avvicina a grandi passi, e le premesse per poterlo passare in compagnia di questo splendido Anticipo d'Estate, al mare o in montagna, ci sono davvero tutte.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 21. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: bel tempo, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e ventoso.

Venerdì 22. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi.

Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali sulla Calabria.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 30-32°C entro il weekend, poi 33-35°C; probabile fase soleggiata fino al 2 giugno salvo lievi disturbi al Centro-Sud.