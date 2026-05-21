circle x black
Cerca nel sito
 

L’anticiclone africano porta tanto sole e 32°C entro il weekend, fino a 34°C la prossima settimana

Questa improvvisa fiammata estiva interesserà soprattutto il Centro-Nord, dove le temperature saranno superiori rispetto al Sud Italia

Persone in città con il caldo - (Ipa)
Persone in città con il caldo - (Ipa)
21 maggio 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo settimane di instabilità e temperature sotto la media, sull’Italia è in arrivo la prima vera ondata di caldo pre-estivo. Secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 maggio, nei prossimi giorni i termometri saliranno rapidamente fino a sfiorare i 30°C, con punte di 32-33 gradi nel weekend e addirittura 34°C all’inizio della prossima settimana.

CTA

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come quest’anno il caldo abbia tardato ad arrivare rispetto al 2025, quando i primi 30 gradi furono registrati già durante il ponte del Primo Maggio, anche al Nord.

Ma ora ci aspetta un'abbondanza di sole e di caldo. I termometri toccheranno a breve i 30°C, per poi spingersi fino a 32-33°C nel weekend e raggiungere addirittura i 34°C nel corso della prossima settimana. Attenzione, però: questa fiammata pre-estiva non avvolgerà l'Italia in modo omogeneo.

In una prima fase assisteremo a un vero e proprio ribaltamento termico, con temperature diffusamente più alte al Centro-Nord rispetto al Sud. Sul Meridione, infatti, questo 'Anticipo d’Estate' dovrà faticare ancora un po' per imporsi in modo assoluto. Fino al weekend i settori meridionali saranno spazzati da venti tesi di Maestrale, che soffieranno in modo particolare su Puglia, Basilicata e Calabria (con un'attenuazione prevista solamente per la giornata di domenica).

Oltre alla ventilazione fresca, avremo a che fare anche con qualche acquazzone pomeridiano in discesa dai rilievi appenninici verso le coste tirreniche, dapprima tra il Basso Lazio, la Campania e la Calabria poi, nel weekend, in particolare tra Calabria e Sicilia. Specialmente nella giornata di domenica, questi fenomeni convettivi potrebbero risultare localmente un po' più intensi proprio sulle zone calabresi e siciliane ioniche.

Doveroso però ricordare che questi dettagli instabili saranno comunque inglobati in mattinate caratterizzate dal sole pieno e da una generale prevalenza di bel tempo su tutto il Paese.

Per ritrovare una perturbazione organizzata, capace di portare piogge diffuse, dovremo aspettare molto probabilmente il mese di giugno. Meglio così: il tanto atteso Ponte del 2 Giugno (Festa della Repubblica) si avvicina a grandi passi, e le premesse per poterlo passare in compagnia di questo splendido Anticipo d'Estate, al mare o in montagna, ci sono davvero tutte.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 21. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: bel tempo, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e ventoso.

Venerdì 22. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi.

Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali sulla Calabria.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 30-32°C entro il weekend, poi 33-35°C; probabile fase soleggiata fino al 2 giugno salvo lievi disturbi al Centro-Sud.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo meteo italia meteo news meteo oggi meteo previsioni previsioni meteo caldo caldo in arrivo anticiclone africano anticiclone africano meteo meteo anticiclone africano in arrivo anticiclone africano quanto durerà
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza