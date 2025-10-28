circle x black
Sole e caldo ma solo per 48 ore, poi arriva il ciclone di Halloween: ecco il meteo che ci aspetta

I arrivo una perturbazione atlantica

Foglie autunnali - Afp
28 ottobre 2025 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prossime ore con sole e caldo, poi piogge e temporali forti con il ciclone di Halloween. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un meteo altalenante per il prossimi giorni. Nel dettaglio, una temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà prevalenza di sole nelle prossime ore, salvo locali addensamenti su due regioni: Liguria e Calabria. Non si escludono isolati locali piovaschi in Calabria, ma tutto sommato la giornata di martedì 28 ottobre sarà dominata dal sole.

Mercoledì 29, invece, avremo un graduale aumento della nuvolosità in Toscana e al Nord: qualche pioviggine non è esclusa durante la giornata, anche se il vero peggioramento è previsto dalla tarda serata; sul resto del Centro e al Sud il tempo sarà ancora molto piacevole con massime fino a 22°C a Roma e Napoli.

Arriviamo al Ciclone di Halloween: giovedì 30 e venerdì 31 ottobre sono previste delle piogge di chiaro stampo autunnale su buona parte del nostro Paese. Inizialmente, le regioni più coinvolte dal maltempo saranno quelle del Nord e del fianco tirrenico (come spesso accade con le perturbazioni atlantiche) poi l’instabilità raggiungerà anche il Sud e il versante adriatico.

NEL DETTAGLIO

Martedì 28. Al Nord: soleggiato, qualche nuvola in Liguria. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi occasionali sulla Calabria tirrenica.

Mercoledì 29. Al Nord: nuvoloso, piogge deboli al Nordovest, più diffuse in serata. Al Centro: nuvoloso, sole in Abruzzo e Molise; peggiora in serata. Al Sud: stabile e sereno.

Giovedì 30. Al Nord: piogge sparse, forti in Liguria. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: qualche pioggia su Sardegna e Campania.

Tendenza: piogge irregolari per Halloween poi probabile miglioramento.

