circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo intenso fino a Ferragosto, possibile svolta dopo il 17: il meteo

I termometri supereranno ancora facilmente i 35-36°C. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dai consueti temporali di calore pomeridiani

Ragazze si rinfrescano in una fontana - FOTOGRAMMA
Ragazze si rinfrescano in una fontana - FOTOGRAMMA
10 agosto 2026 | 09.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caldo intenso sull'Italia fino a Ferragosto, possibile svolta dopo il 17 agosto, dopo una settimana che si preannuncia dominata da una prolungata e intensa stabilità atmosferica. Il nostro Paese continuerà a rimanere stretta nella morsa della vasta cupola di calore di matrice subtropicale, responsabile di una prolungata sequenza di giornate caratterizzate da temperature ampiamente superiori alle medie stagionali e tassi di umidità in costante crescita.

I termometri supereranno ancora facilmente i 35-36°C su molte aree del territorio nazionale. Nei settori interni delle regioni centrali e nelle zone pianeggianti maggiormente predisposte all'accumulo termico si potranno inoltre toccare veri e propri picchi di 40°C. Un contesto di caldo opprimente che non concederà tregua neppure durante le ore serali e notturne, specie lungo i litorali e nei grandi centri urbani sottolinea iLMeteo.it

In questo scenario di blocco anticiclonico, le uniche eccezioni saranno rappresentate dai consueti temporali di calore pomeridiani. I rovesci rimarranno confinati quasi esclusivamente lungo la cerchia alpina e la dorsale appenninica, litorali e buona parte delle pianure continueranno a vedere il sole indisturbato per l'intera giornata. Il weekend di Ferragosto proseguirà sostanzialmente su questo medesimo spartito, garantendo tempo stabile e caldo intenso da Nord a Sud.

Quando finisce

Per assistere a un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere la settimana successiva, in particolare a partire dal 17-18 agosto. I modelli matematici iniziano infatti a mostrare i primi segnali di un possibile cedimento dell'alta pressione, anche se la distanza temporale impone estrema cautela prima di trarre conclusioni definitive.

L'eventuale ingresso di aria più fresca su un bacino idrico surriscaldato rappresenterebbe tuttavia un elemento di potenziale criticità: le superfici dei mari italiani hanno infatti già raggiunto e in alcuni casi superato la soglia critica dei 30°C, registrando valori del tutto analoghi a quelli dei mari tropicali. Un’enorme quantità di energia accumulata che, al primo contrasto termico con correnti più fredde in quota, potrebbe innescare fenomeni meteorologici particolarmente violenti.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 10 agosto - Al Nord: soleggiato e caldo, qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, occasionali acquazzoni sui rilievi. Al Sud: sole e caldo.

Domani, martedì 11 agosto - Al Nord: soleggiato e caldo, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, locali temporali in Appennino. Al Sud: soleggiato e caldo.

Mercoledì 12 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole e caldo, temporali sugli Appennini. Al Sud: qualche temporale in Calabria.

Tendenza: possibile primo cambio di registro dal 17.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo settimana ferragosto caldo settimana ferragosto caldo ferragosto quando finisce ferragosto caldo quando finisce
Vedi anche
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza