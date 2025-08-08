Caronte infuoca l'Italia, con picchi di 40 gradi e afa tropicale fino a Ferragosto. Nelle prossime ore vivremo il primo vero sussulto dell'anticiclone infernale che farà salire le temperature (38°C a Firenze e Terni, 36°C a Roma e 35°C a Napoli). Ma questo sarà solo l’inizio. Domani, sabato 9 agosto, le massime saliranno fino a 39°C nella piana Firenze-Prato-Pistoia, a Terni oscilleremo ancora intorno ai 38°C, Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo toccheranno i 37°C con tantissima umidità.

Previsioni meteo weekend

Un primo picco sarà raggiunto per San Lorenzo e le stelle cadenti saranno infuocate in tutti i sensi: i piccoli frammenti di roccia o di ghiaccio, entrando nell'atmosfera terrestre a grande velocità, si incendieranno a causa dell'attrito con l'aria. E anche noi, spettatori romantici in spiaggia, in montagna o in città, saremo già ‘infuocati’ dal caldo anomalo della giornata. Si prevedono, infatti, valori estremi quali 40°C a Firenze, 39°C a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni! Bologna toccherà i 38°C insieme a Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona.

La canicola attesa in Pianura Padana sarà eccezionale: qui, oltre alle temperature molto elevate, avremo un elevato tasso di umidità a causa delle recenti piogge. In pratica, i 39°C previsti tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, insieme ad un’umidità da zanzare tropicali, causeranno un’afa opprimente e/o asfissiante con temperature percepite ben oltre i 40°C e un Heat Stress Index a livello di pericolo: significa, la massima prudenza anche al Nord Italia, sembreremo tutti degli ‘Indiana Jones al tempio maledetto’, tra una giungla di umidità e il caldo tropicale.

Cosa succede a Ferragosto

Per uscire da questa ‘giungla termica’ dovremo aspettare almeno Ferragosto: nel successivo weekend (16-17 agosto) qualche temporale potrebbe scendere verso l’Italia settentrionale; ma è ancora presto per dirlo, prepariamoci a sudare e a combattere il caldo con i migliori strumenti a nostra disposizione: tanta acqua, ombra e, se in città, chiusi in casa con ventilatore o condizionatore. Meglio scappare al mare, in acqua, o sulle nostre montagne verdi, Caronte prima o poi mollerà la presa.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 8 agosto : Al Nord: sole, caldo e afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo e afa in deciso aumento.

Domani, sabato 9 agosto: Al Nord: sole, caldo e afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo e afa in ulteriore aumento.

Domenica 10 agosto - Al Nord: sole, caldo e afa. Al Centro: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. Al Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste.

TENDENZA: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.