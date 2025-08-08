circle x black
Cerca nel sito
 

Caronte infuoca l'Italia, picchi di 40 gradi: previsioni meteo fino a Ferragosto

Temperature in salita e ci si metterà anche l'umidità

Italia nella morsa del caldo - (Ipa)
Italia nella morsa del caldo - (Ipa)
08 agosto 2025 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caronte infuoca l'Italia, con picchi di 40 gradi e afa tropicale fino a Ferragosto. Nelle prossime ore vivremo il primo vero sussulto dell'anticiclone infernale che farà salire le temperature (38°C a Firenze e Terni, 36°C a Roma e 35°C a Napoli). Ma questo sarà solo l’inizio. Domani, sabato 9 agosto, le massime saliranno fino a 39°C nella piana Firenze-Prato-Pistoia, a Terni oscilleremo ancora intorno ai 38°C, Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo toccheranno i 37°C con tantissima umidità.

Previsioni meteo weekend

Un primo picco sarà raggiunto per San Lorenzo e le stelle cadenti saranno infuocate in tutti i sensi: i piccoli frammenti di roccia o di ghiaccio, entrando nell'atmosfera terrestre a grande velocità, si incendieranno a causa dell'attrito con l'aria. E anche noi, spettatori romantici in spiaggia, in montagna o in città, saremo già ‘infuocati’ dal caldo anomalo della giornata. Si prevedono, infatti, valori estremi quali 40°C a Firenze, 39°C a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni! Bologna toccherà i 38°C insieme a Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona.

La canicola attesa in Pianura Padana sarà eccezionale: qui, oltre alle temperature molto elevate, avremo un elevato tasso di umidità a causa delle recenti piogge. In pratica, i 39°C previsti tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, insieme ad un’umidità da zanzare tropicali, causeranno un’afa opprimente e/o asfissiante con temperature percepite ben oltre i 40°C e un Heat Stress Index a livello di pericolo: significa, la massima prudenza anche al Nord Italia, sembreremo tutti degli ‘Indiana Jones al tempio maledetto’, tra una giungla di umidità e il caldo tropicale.

Cosa succede a Ferragosto

Per uscire da questa ‘giungla termica’ dovremo aspettare almeno Ferragosto: nel successivo weekend (16-17 agosto) qualche temporale potrebbe scendere verso l’Italia settentrionale; ma è ancora presto per dirlo, prepariamoci a sudare e a combattere il caldo con i migliori strumenti a nostra disposizione: tanta acqua, ombra e, se in città, chiusi in casa con ventilatore o condizionatore. Meglio scappare al mare, in acqua, o sulle nostre montagne verdi, Caronte prima o poi mollerà la presa.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 8 agosto : Al Nord: sole, caldo e afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo e afa in deciso aumento.

Domani, sabato 9 agosto: Al Nord: sole, caldo e afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo e afa in ulteriore aumento.

Domenica 10 agosto - Al Nord: sole, caldo e afa. Al Centro: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. Al Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste.

TENDENZA: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo Italia meteo meteo italia news meteo ferragosto meteo italia ferragosto
Vedi anche
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza