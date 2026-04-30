Ribaltone meteo dalla prossima settimana in Italia. Da sole e caldo si torna alla pioggia. L'ondata di maltempo è prevista, secondo iLMeteo.it già da lunedì 4 maggio quando arriverà una poderosa depressione, spinta da masse d'aria di origine polare. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano, favoriranno la formazione di un vortice in grado di scatenare piogge battenti, anche a carattere di nubifragio, nonché violente raffiche di vento.

Le Regioni più flagellate dal maltempo

La fase clou del maltempo è prevista per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni più a rischio, come confermano gli ultimi aggiornamenti, sembrano essere quelle settentrionali - in particolare Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli - e quelle tirreniche come Toscana e Lazio. Anche il Sud, dopo, avrà verosimilmente il suo carico di precipitazioni. Previsti fino a 150/200 mm di pioggia, in pratica quello che in media cade solitamente in circa un mese e mezzo. Altre perturbazioni seguiranno almeno fino a metà maggio.

Successivamente assisteremo a una temporanea tregua grazie a una rapida rimonta dell'anticiclone africano. Questa pausa regalerà un vero e proprio anticipo d'estate, con picchi termici sulla Sardegna e sulla Sicilia.