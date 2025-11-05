Arrivata con una settimana di anticipo, l’estate di San Martino lascerà il posto al vortice tirrenico che porterà nubi e piogge su quasi tutta l’Italia.

Nelle prossime ore di oggi, mercoledì 5 novembre, potremo comunque ancora godere di questa del cielo terso da Nord a Sud salvo qualche foschia in Pianura Padana e qualche isolato addensamento tra bassa Calabria e Sicilia: le temperature massime raggiungeranno 21-22°C nelle Isole maggiori, toccheranno 20°C anomali anche a L’Aquila, Latina, Napoli, Rieti, Roma e Terni. Sembrerà di essere ad aprile e non a novembre.

Da domani, giovedì 6 novembre, sottolinea iLMeteo.it, però il tempo inizierà a cambiare: un vortice proveniente dalla Spagna si approfondirà gradualmente sul Mar di Sardegna, in successivo spostamento verso il Mar Tirreno. Questo vortice tirrenico porterà maltempo al Sud e su parte del Centro durante il weekend.

Dal tardo pomeriggio-sera di domani pioverà in Sardegna, altrove avremo ancora prevalenza di tempo stabile e sereno. Venerdì 7 le piogge raggiungeranno la Sicilia, dove potranno anche essere a tratti intense, poi dal pomeriggio altri fenomeni attraverseranno il Mar Tirreno e bagneranno Calabria, Campania e Lazio. Sul resto del Paese il tempo sarà ancora asciutto con alternanza sole/nubi.

Nel weekend alcune piogge nella giornata di sabato risaliranno il versante adriatico fino alle Marche, dividendo l'Italia in due zone dal punto di vista meteo; non pioverà al Nord e in Toscana, troveremo invece nubi e acquazzoni a macchia di leopardo dalle Marche in giù, con locali schiarite in un contesto di variabilità perturbata. Domenica, infine, il vortice tirrenico continuerà a portare piogge e locali temporali sulle stesse zone del sabato, ma purtroppo i fenomeni potrebbero essere più diffusi e persistenti con una giornata di festa quindi da ombrello aperto su buona parte del Centro-Sud.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 5 novembre - Al Nord: soleggiato, occasionali nebbie al mattino. Al Centro: sereno, foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite.

Domani, giovedì 6 novembre - Al Nord: cielo che si copre al Nordovest, nubi sparse altrove. Al Centro: bel tempo, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite, peggiora in serata ad iniziare dalla Sardegna.

Venerdì 7 novembre - Al Nord: molte nubi al Nordovest con piovaschi su cuneese e imperiese. Al Centro: cielo spesso coperto, rare piogge. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Tendenza: Italia divisa in due tra maltempo al Sud e stabilità al Nord.