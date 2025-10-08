Bella ottobrata sull'Italia fino a domenica, ma attenzione a qualche temporale su Sardegna e Sicilia. Conferma dunque la rimonta dell’alta pressione con un 'anticiclone di blocco' che proverà ad alzare la voce su gran parte del continente europeo, con cieli limpidi salvo un po’ di nubi in arrivo al Nord-ovest e sul Mar Tirreno. Gradualmente i venti si attenueranno tra Puglia e regioni ioniche, dopo giorni di mareggiate e burrasche.

Il tempo sarà dunque molto piacevole con una fase più calda e soleggiata su tutto il Paese e temperature in rialzo graduale fino a 24-25°C entro il weekend. Questa fase porterà anche locali picchi di 26°C specie al Centro e su alcune zone del Sud, ma dietro l’angolo è pronta un’insidia sottolinea iLMeteo.it. All’interno dell’anticiclone di blocco, centrato sulla Francia, un piccolo vortice trarrà energia dal Mar Mediterraneo, ancora decisamente caldo, favorendo un peggioramento tra giovedì e venerdì sulla Sardegna, anche con forti temporali. In seguito, questo vortice minerà anche il bel tempo della Sicilia con locali rovesci: in pratica la penisola italiana sarà asciutta mentre pioverà a macchia di leopardo sulle nostre Isole maggiori.

Le temperature resteranno oltre la media del periodo fino a metà mese ma, attenzione, non si esclude in seguito un ribaltone repentino, dall’Ottobrata ad un anticipo d’Inverno.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 8 ottobre - Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: bel tempo, clima mite.

Domani, giovedì 9 ottobre - Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: alcune piogge verso la Sardegna, bel tempo altrove.

Venerdì 10 ottobre - Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove; peggioramento verso la Sicilia.

Tendenza: fine settimana bello sulla quasi totalità delle regioni.