Meteo, neve in arrivo sull'Italia: a Natale passerà anche un ciclone

I fiocchi potranno spingersi anche fino alle colline del Cuneese e, poi, al di sopra dei mille metri. Attesi anche forti temporali

Neve - Fotogramma
19 dicembre 2025 | 00.13
Redazione Adnkronos
Maltempo e neve in arrivo su gran parte dell'Italia per le prossime festività natalizie. Tra la giornata di oggi e quella di sabato 20 dicembre, dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', è infatti previsto "il passaggio di un insidioso ciclone". Piogge e temporali anche intensi "colpiranno in modo particolare la Sicilia e la Calabria ionica. Il tempo sarà più asciutto altrove, da segnalare solo il rischio di nebbie sulle pianure del Nord e zone interne del Centro. Qui avremo, infatti, atmosfere grigie e purtroppo livelli di inquinamento dell'aria nuovamente in aumento".

Le previsioni meteo per la settimana di Natale

Da domenica 21 dicembre è attesa una svolta sul fronte meteo. "Una nuova e profonda perturbazione atlantica inizierà, infatti, ad avvicinarsi da ovest, determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo" aggiunge Gussoni. "La settimana di Natale, dunque, sarà verosimilmente caratterizzata dal maltempo. Già dalla giornata di lunedì 22 dicembre - prosegue Gussoni - l'ingresso di correnti fredde favorirà la formazione di un vero e proprio ciclone che punterà verso l'Italia e che innescherà una fase di maltempo su molte delle nostre regioni. Le piogge, anche molto intense, colpiranno dapprima il Nord Ovest ed i settori tirrenici, per poi estendersi, tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, al resto del Centro-Sud e alle Isole Maggiori".

Dove e quando arriverà la neve

In arrivo come anticipato anche delle nevicate. "I fiocchi potranno spingersi fino a quote collinari sul basso Piemonte, in particolare nel Cuneese" sottolinea il meteorologo. "Mentre sul resto del territorio la neve è attesa prevalentemente al di sopra dei 1000–1200 metri, molto dipenderà dal freddo in ingresso e dalle intensità delle precipitazioni. Il ciclone si manterrà piuttosto attivo anche nei giorni seguenti. Proprio nel corso della giornata di Natale un secondo ciclone potrebbe investire il nostro Paese provocando nuove piogge al Nord con nevicate abbondanti sulle Alpi oltre i 700/800 metri e rovesci temporaleschi al Centro-Sud", conclude Gussoni.

