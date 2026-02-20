circle x black
La lunga ondata di maltempo sta per finire, sole già dal weekend: le previsioni meteo

Le tendenze meteo, che tempo farà fino a domenica 22 febbraio

La lunga ondata di maltempo sta per finire, sole già dal weekend: le previsioni meteo
La lunga ondata di maltempo sta per finire, sole già dal weekend: le previsioni meteo - 123RF
20 febbraio 2026 | 08.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo? Ha le ore contate. O almeno è questo il parere degli esperti, che spiegano come anche l'ultima perturbazione stia ormai per finire lasciando spazio all'alta pressione in rimonta. E' questo lo scenario con un deciso cambio di rotta nelle previsioni meteo di oggi, venerdì 20 febbraio, e per i giorni a venire.

Cambio di rotta meteo, cosa dice l'esperto

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che dopo praticamente un mese ininterrotto di piogge e vento, ci attende un netto cambio di rotta che inizierà a manifestarsi già da questo fine settimana.

Il passaggio di testimone tra il flusso atlantico e l'anticiclone segnerà il ritorno del bel tempo su gran parte del territorio nazionale. Sebbene la ventilazione continuerà a soffiare forte fino alla giornata di venerdì 20 febbraio, specialmente al Centro-Sud con raffiche dai quadranti occidentali, il weekend vedrà un progressivo smorzamento dei venti. Questo calo della turbolenza atmosferica sarà il primo segnale tangibile di una stabilità che mancava ormai da troppe settimane.

Il protagonista assoluto dei prossimi giorni sarà il sole, che favorirà un deciso rialzo termico nei valori massimi su tutte le regioni. Laddove il cielo risulterà limpido, le temperature saliranno sensibilmente, regalandoci un assaggio di tepore quasi primaverile durante le ore centrali della giornata.

Non mancheranno, tuttavia, le classiche insidie legate alle alte pressioni invernali, come la formazione di qualche nube bassa o nebbia. In particolare per la giornata di domenica 22 febbraio, sono attesi addensamenti più consistenti tra la Liguria e la Toscana. Nel complesso, però, il tempo rimarrà buono e asciutto, senza alcuna minaccia di precipitazioni rilevanti per l'intero fine settimana.

Questa pausa meteorologica rappresenta un vero e proprio sospiro di sollievo per le terre martoriate dalle recenti e incessanti ondate di maltempo. Regioni come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, duramente colpite da nubifragi e criticità idrogeologiche, potranno finalmente beneficiare di una tregua necessaria.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 20. Al Nord: sereno, nubi sparse sul Triveneto. Al Centro: variabilità, residue piogge sulle adriatiche, isolate sul Lazio. Al Sud: instabile.

Sabato 21. Al Nord: sereno, neve sulle aree confinali dell’Alto Adige. Al Centro: soleggiato. Al Sud: variabile e ventoso, qualche pioggia soltanto sul basso Tirreno.

Domenica 22. Al Nord: poco nuvoloso, nubi basse in Liguria. Al Centro: sereno. Al Sud: poco nuvoloso.

Tendenza: alta pressione, nubi basse tra Liguria e Toscana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
meteo oggi meteo domani meteo roma meteo milano meteo previsioni oggi maltempo oggi
