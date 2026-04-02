Dopo settimane di maltempo e temperature sotto la media, finalmente il sole tornerà a splendere su gran parte del Paese. E per Pasquetta, barbecue e picnic sono salvi

Aprile 2026 inizia con freddo record e maltempo diffuso, ma la situazione sta per cambiare: secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 aprile, da venerdì torna il sole su gran parte d’Italia, con temperature in rialzo e Pasqua all’insegna del bel tempo

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore resterà in vigore una vera e propria allerta maltempo che terrà sotto scacco il Medio Adriatico e il Meridione (specialmente la fascia orientale e peninsulare).

Stiamo assistendo a piogge intense in pianura capaci di ingrossare i fiumi, nevicate fuori stagione in montagna e un quadro termico anomalo, con temperature fino a 5-7°C sotto la media del periodo. E mentre il Nord-Ovest inizia a godere di diffuse schiarite, sul resto d'Italia i cieli si mantengono grigi e spazzati da venti tesi, con qualche precipitazione attesa anche sulla Sardegna orientale.

Ma proprio come un segugio, i modelli meteo iniziano a fiutare un importante cambiamento già a partire da venerdì quando il tempo si farà via via più asciutto anche su quella metà dell'Italia attualmente bersagliata dal maltempo. I venti freddi tenderanno gradualmente ad attenuarsi e, tra le regioni del Nord e la Toscana, il cielo si presenterà già in prevalenza sereno.

La "preda" tanto inseguita dal fiuto del segugio, si materializzerà ufficialmente sabato, sotto forma di una Primavera dal fascino irresistibile: tanto sole, venti in ritirata e temperature massime in decisa risalita fino a 20-21°C.

Ma sarà la giornata di Pasqua a segnare l'apice di questa Primavera ritrovata. Assisteremo a un'autentica escalation del bel tempo, con sole quasi ovunque e termometri pronti a sfiorare i 25°C, specialmente sulle regioni del Centro-Nord.

E per chi teme la classica "maledizione" della Pasquetta? Il 2026 smentirà clamorosamente chi pensa che per il barbecue serva sempre l'ombrello a portata di mano. Non potevamo avere condizioni migliori! Preparate la carne, tagliate le verdure, preparate il pane e l'olio per l'antipasto: il picnic del Lunedì dell'Angelo è ufficialmente salvo e si preannuncia piacevolissimo.

In conclusione possiamo dire che ci meritiamo delle feste serene: dopo un trimestre turbolento e meteorologicamente ostile, è finalmente giunto il momento di godersi un po' di meritata serenità sotto un cielo azzurro e limpido. L'occasione perfetta per vivere questo periodo di festa e di solennità insieme alla famiglia, lasciandoci finalmente scaldare dal sole aprilino.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 2. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: maltempo sulle adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso.

Venerdì 3. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: ultimi fenomeni, migliora. Al Sud: rovesci sparsi alternati a schiarite.

Sabato 4. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: più sole che pioggia.

Tendenza: arriva l’anticiclone per Pasqua e Pasquetta con 25°C.