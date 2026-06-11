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Estate esplode nel weekend: sole, caldo e temperature in salita

La giornata di sabato segna la svolta. E la settimana prossima si superano i 35 gradi

Una spiaggia - (Fotogramma)
Una spiaggia - (Fotogramma)
12 giugno 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'estate prende possesso dell'Italia. Ecco l'anticiclone, con sole e caldo dominatori del meteo a partire dal weekend. "Dopo una settimana piuttosto movimentata e turbolenta, scandita da tanti temporali, in particolare al Nord, ci apprestiamo a vivere un weekend senza piogge. Già da venerdì 12, infatti, avanzerà con decisione un possente anticiclone subtropicale che garantirà sole e stabilità sia sabato 13, sia domenica 14 giugno", dice Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', all'Adnkronos.

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"La vasta area di alta pressione in avanzamento verso l'Italia garantirà prima di tutto una diffusa stabilità atmosferica, con tanto sole da Nord a Sud. L'effetto più evidente della rimonta dell'anticiclone subtropicale riguarderà la generale impennata delle temperature, specie nei valori massimi", aggiunge l'esperto.

Sabato rovente

La svolta si concretizzerà nelle prossime ore. "Già da sabato i termometri schizzeranno verso l'alto ovunque, facendoci assaporare un caldo pienamente estivo. E non sarà finita. Nel corso di domenica ci aspettiamo temperature ancora più elevate - continua Gussoni - : sulle pianure del Nord si raggiungeranno facilmente punte massime di 34°C (in particolare su bassa Lombardia ed Emilia Romagna), mentre al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori la colonnina di mercurio si spingerà fino a 32-33°C nelle zone interne di Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna".

Prossima settimana 'di fuoco'

"Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo questa prima fase calda, ma ancora gradevole, il picco della calura arriverà nel corso della prossima settimana, da mercoledì 17 giugno, quando è prevista una nuova fiammata dell'alta pressione africana che spingerà le temperature fin verso i 35°C e anche oltre", conclude Gussoni.

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