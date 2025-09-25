Migranti: Cardoletti (Unhcr), 'aiutiamo i minori ad integrarsi nel nostro Paese'

"L'obiettivo è aiutare i ragazzi ad integrarsi nel nostro Paese sentendosi accolti attraverso un percorso che sia per loro il più soddisfacente possibile. Vogliamo capire il loro vissuto e pianificare un piano di transizione individuale". Sono le parole di Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr - Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, in occasione della visita della stessa dr.ssa Cardoletti in un Centro di Accoglienza per Minori stranieri non accompagnati, a Como, insieme all'Ambasciatore svizzero in Italia.