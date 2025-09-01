circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, Abimelech (Cisl): "Città attrattiva? Sì ma a quale prezzo..."

"Non si trovano autisti, insegnanti, infermieri, camerieri, addetti alle pulizie, operai e tante altre figure fondamentali per il funzionamento della città"

Milano, Abimelech (Cisl):
01 settembre 2025 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Che Milano sia diventata una città non per tutte le tasche è ormai noto. Il capoluogo lombardo è sempre più internazionale e attrattivo e questo è positivo, ma a pagarne il prezzo non possono essere le fasce più deboli della società e le persone che lavorano". Così il segretario generale della Cisl Milano-Metropoli, Giovanni Abimelech, interpellato da Adnkronos sull'analisi del Financial Times secondo cui Milano è diventata la nuova calamita dei grandi patrimoni internazionali e questo sta spingendo i cittadini comuni sempre più lontano dal “cuore” della città.

"A Milano - spiega il sindacalista - il lavoro non manca, ma abbiamo una quota significativa di lavoro povero, mal pagato, insicuro, precario, di bassa qualità. Il costo della vita è il problema dei problemi: una ricerca tra i nostri iscritti ha rivelato che uno su tre si troverebbe in difficoltà ad affrontare una spesa imprevista da 1.500 euro e che il 26% rinuncia addirittura a curarsi. Oggi anche chi ha un contratto stabile non può permettersi di abitare a Milano e fatica a fare quadrare i conti alla fine del mese. Per questo non si trovano autisti, insegnanti, infermieri, camerieri, addetti alle pulizie, operai e tante altre figure fondamentali per il funzionamento della città", sottolinea.

"Gli stipendi sono troppo bassi, da anni non crescono come l’inflazione. Occorre rinnovare i contratti nazionali di lavoro e potenziare la contrattazione decentrata nelle aziende e a livello territoriale per offrire buste paghe più pesanti, tutele e servizi di welfare. Il tema dei salari, come detto, si incrocia inevitabilmente con quello della casa: i prezzi di mercato, sia per l’acquisto che per l’affitto, hanno raggiunto livelli insostenibili. Si dovrebbe cominciare a ristrutturare i migliaia di appartamenti popolari oggi vuoti, di proprietà del Comune e della Regione Lombardia, per poi metterli a disposizione di chi lavora, ai canoni previsti dalla legge. Però occorre la volontà politica per farlo", conclude. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cisl città attrazione
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza