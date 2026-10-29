circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, progettava attentati contro sinagoga e moschea: arrestato 22enne

Il provvedimento scaturisce da una complessa manovra investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano

Il 22enne arrestato - Carabinieri
Il 22enne arrestato - Carabinieri
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata emessa questa mattina dal gip del Tribunale di Milano un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 22 anni della provincia di Milano. Il provvedimento scaturisce da una complessa manovra investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, che ha consentito, attraverso una attività di analisi dei dispositivi elettronici in possesso dell'indagato, di riscontrare come egli fosse intenzionato a eseguire un attentato in una sinagoga ebraica e in un luogo di preghiera islamica dell'hinterland milanese, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo.

L'analisi dei device del ragazzo ha consentito di documentare, con profili di significativa gravità indiziaria, l'attività dell'indagato nel costante autoaddestramento con finalità terroristiche, nel reperimento di sostanze chimiche atte a confezionare ordigni, nonché nella divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere (proclami ideologici con denominazione di 'testamento', scritti e pensieri di Anders Breivik, terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya nel 2011) con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della Shoah e xenofobi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video
Mps, mission impossible di Lovaglio: Siena si prepara all'assemblea. Videonews dal nostro inviato
Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video
Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore - Video
Boenzi (Unasca): "Progetto per modificare formazione autoscuole ed esame patente" - Video
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza