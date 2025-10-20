Milano-Cortina, apre a FieraMilano Rho l'infopoint della manifestazioneo

A poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nel quartiere fieristico di fieramilano, Rho ha aperto il primo punto informativo dedicato alla manifestazione. L’infopoint nasce su proposta di Fondazione Fiera Milano nell’ambito della partnership tra Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di far conoscere al maggior numero possibile di persone l’evento sportivo che si terrà tra Lombardia e Veneto, fornendo informazioni su eventi e iniziative legate alle gare e non solo.

A scoprire lo stand, posizionato al Centro Servizi di fieramilano Rho, sono stati Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Francesco Conci, ad di Fiera Milano S.p.A., e Nevio Devidè, Chief Revenue Officer Fondazione Milano Cortina 2026.

“L’apertura di questo punto informativo conferma la forte sinergia che si è creata con Fondazione Milano Cortina 2026 e ribadiamo con orgoglio la scelta che ci ha portati a essere una delle realtà che potrà ospitare questa incredibile manifestazione - ha dichiarato Bozzetti -. Crediamo fortemente che le fiere debbano essere luogo di incontro e dialogo, e pensiamo che avere uno spazio dedicato ai Giochi possa avvicinare i visitatori delle manifestazioni di Fiera a questo importante appuntamento, che saprà coinvolgere i cittadini e tutto il territorio, rafforzando ancor più l’attrattività della città e della regione”. Nei poco più di tre mesi restanti dall'inizio delle Olimpiadi Invernali dall’evento olimpico, le migliaia di persone che transiteranno per visitare le fiere troveranno un luogo dove informarsi sull’evento, sapere dove e quando si svolgeranno le competizioni, come muoversi facilmente e come acquistare i biglietti delle singole gare, grazie a un qr code che rimanda direttamente alla biglietteria ufficiale.