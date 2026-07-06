circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, si tuffa in Canale Villoresi e muore: recuperato corpo 25enne

Il corpo era bloccato ad una profondità di tre metri circa e per questo motivo si era reso necessario l'intervento dei sommozzatori

Ricerche nel Canale Villoresi
Ricerche nel Canale Villoresi
06 luglio 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato recuperato nel tardo pomeriggio di oggi il corpo senza vita del venticinquenne pakistano che poco dopo le 17.30 si era tuffato dall'altezza di un ponte sul Canale Villoresi nel Comune di Parabiago in via San Sebastiano.

Il giovane dopo il tuffo non era più riemerso facendo scattare immediatamente i soccorsi. Il corpo era bloccato ad una profondità di tre metri circa e per questo motivo si era reso necessario l'intervento dei sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Procura per chiarire l’identità della vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Canale Villoresi Parabiago Parabiago news Parabiago morto
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza