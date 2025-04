Portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita

Una ragazza di 22 anni dello Sri Lanka è stata trovata ieri sera in casa a Cinisello Balsamo, nel Milanese, con un coltello da cucina conficcato in testa. Portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita ed è riuscita a raccontare agli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo che ad aggredirla in casa sarebbe stato uno sconosciuto.

È stata la sorella maggiore, che abita nell’appartamento in via Libertà insieme alla vittima e alla madre, quando è rientrata in casa verso le 18.30, a ritrovare la 22enne stesa in cucina. Le sue urla hanno allertato i vicini di casa, che hanno chiamato il 112. Immediato l’intervento degli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo e del 118. L’arma, un coltello da cucina con la lama lunga 18 centimetri, che la ragazza stava usando al momento dell’aggressione, era penetrato di poco nella nuca della ragazza ed è stato sfilato dai soccorritori.

La 22enne in ospedale è riuscita a descrivere l’aggressione, scrivendone i dettagli su un foglio: un uomo sconosciuto sarebbe entrato in casa e, mentre lei stava cucinando, le avrebbe gettato a terra il cellulare. Quando lei si è chinata per raccoglierlo, l’avrebbe aggredita con il coltello alla nuca. Nell’appartamento - a quanto si apprende - non ci sarebbero segni di effrazione. Gli investigatori stanno indagando nella vita privata della 22enne, che ha interrotto una relazione sentimentale lo scorso novembre, ma al momento la pista sentimentale sembra sia da escludere.