circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari

Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari
15 dicembre 2025 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avvicinavano gli anziani di rientro a casa fingendosi carabinieri, con una scusa entravano negli appartamenti e dopo pochi minuti ne uscivano con oro e gioielli da rivendere in Italia e all’estero. Questa la strategia messa a punto da un’organizzazione con base nel quartiere milanese di Muggiano. Ventuno dei componenti sono destinatari di misure cautelari (7 in carcere, 9 ai domiciliari e 5 l’obbligo di dimora). Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

L’ordinanza, eseguita lo scorso 11 dicembre, è stata emessa dal gip al termine di una indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, coordinata dalla procura e partita nel 2023, a seguito di una recrudescenza dei reati contro il patrimonio (in particolare furti, rapine e truffe), commessi prevalentemente contro soggetti vulnerabili con la tecnica del finto carabiniere. Ed è questo il modus operandi utilizzato in dieci dei dodici furti di cui il gruppo è accusato. Quindici gli episodi di ricettazione addebitati, otto quelli di riciclaggio e due di autoriciclaggio, commessi tra l’Italia, la Svizzera e il Belgio.

In particolare - fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Milano in una nota - è emerso che gli indagati in più occasioni, utilizzando un camper come copertura, avevano trasportato all’estero ingenti quantità di gioielli e preziosi rubati, per poi riciclarli con la complicità di alcune gioiellerie e compro oro. Complessivamente, il valore economico di questi beni è stato quantificato in circa 2,5 milioni di euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rapine truffe anziani finto carabiniere associazione a delinquere truffe ad anziani anziani truffati
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza