circle x black
Cerca nel sito
 

Roccella ricorda il marito Luigi Cavallari: "Un'assenza che vivo ogni minuto"

La ministra per le pari opportunità e la famiglia è stata ospite oggi nel salotto di Monica Setta su Rai2

Luigi Cavallari, Eugenia Roccella - fotogramma/ipa
Luigi Cavallari, Eugenia Roccella - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
14 novembre 2026 | 20.48
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"È un'assenza che vivo ogni minuto". Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, ha ricordato oggi ospite a 'Storie al bivio weekend' il marito Luigi Cavallari, scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie e ritrovato morto lo scorso 4 agosto nel Lago di Vico.

A Monica Setta, Roccella ha ricordato il loro forte legame, lungo una vita: "Più di di 50 anni insieme, ci siamo fidanzato quando avevo 18 anni. Lui è un ricordo e una presenza che non mi abbandona mai. Io ho fiducia del fatto che ci rivedremo". La ministra ha sottolineato la solidarietà ricevuta: "C'è stata molta vicinanza dal Parlamento, anche da parte di persone dell'opposizione".

Chi era Luigi Cavallari

Docente universitario nel campo dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari era una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell'architettura all'università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video
News to go
Fotovoltaico, confermato il no se a terra nei terreni agricoli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza