Mirabilandia, al via le 'Black friday weeks'

Da oggi al 2 dicembre tornano le tanto attese Black Friday Weeks per acquistare il divertimento di Mirabilandia e Mirabeach a prezzi super convenienti. Tre settimane per scegliere fra diverse tipologie di abbonamento con sconti fino al 33% e benefit esclusivi, per godere della nuova stagione 2026 del Parco divertimenti più grande d’Italia. L'abbonamento Bronze a soli 64,90 euro comprende l'ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 25 ottobre 2026 (escluso dall’8 al 23 agosto), tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco. L'abbonamento silver a 69,90 euro comprende l'ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura, sconto del 40% sul parcheggio auto e moto, sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti, tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco, abbonamento a Mirabeach con integrazione di soli €39,90 al prezzo dell’abbonamento.

L'abbonamento Gold a soli 99,90 euro include l'ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni, sconto del 50% sul parcheggio auto e moto, speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato, sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti, tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco, ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos. Gli abbonati Gold che rinnovano il proprio abbonamento per la stagione 2026 ricevono in omaggio 1 biglietto aggiuntivo, da destinare a un amico o a un familiare.

Infine, l'abbonamento Vip a 119,90 euro include l'ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni, parcheggio auto e moto gratuito, speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato, riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia, sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti, tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco, ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos. Gli abbonati Vip che rinnovano il proprio abbonamento per la stagione 2026 ricevono in omaggio 2 biglietti aggiuntivi, da destinare ad amici o familiari. Durante le Black Friday Weeks sarà possibile acquistare anche il biglietto giornaliero a data aperta, valido per qualsiasi giorno della stagione 2026, a soli €36,90 per adulti e €34,90 per la tipologia ridotto. In promozione anche il pacchetto parco + hotel con un esclusivo sconto del 10%.