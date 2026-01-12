circle x black
Cerca nel sito
 

Sciopero oggi 13 gennaio, dai taxi alla scuola: chi si ferma

Nuovi disagi nei trasporti e nel servizio scolastico

Taxi - Ipa
Taxi - Ipa
13 gennaio 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con un altro stop nella scuola e nel settore dei trasporti. I lavoratori della scuola scioperano per il secondo giorno consecutivo, dopo la protesta di ieri. Oggi, stop dei taxi: la mobilitazione non riguarderà però tutte le sigle sindacali. A Roma, rende noto Uiltrasporti, "gruppi di tassisti provenienti dalle principali città italiane si ritroveranno domani a Fiumicino da dove partirà un corteo che arriverà fino a Piazza Bocca della Verità a Roma, da lì i tassisti proseguiranno fino a Piazza Montecitorio, dove dalle ore 11 è previsto un corteo statico”.

I taxi

Ventiquattro ore di stop al servizio taxi oggi in tutta Italia, a eccezione dell'Umbria. Ad aderire allo sciopero sono le sigle Tam, Unione Artigiani, Claai, ConsulTaxi, Satam, Ugl Taxi, Uti, Fedartaxi Cisal, Fast Confsal Taxi, Uritaxi, Filt Cgil Taxi, Usb Taxi, Orsa taxi, Associazione tutela legale Taxi, Sitan, Unimpresa, Sul Taxi. Non aderiscono invece Uri - Unione Radiotaxi d’Italia e il consorzio itTaxi.

Il servizio taxi "è un servizio pubblico regolato, con tariffe fissate dal Comune, controlli obblighi di sicurezza e responsabilità precise verso l'utenza. Oggi questo modello è messo in discussione dall'ingresso aggressivo di multinazionali private che puntano a sostituire un servizio pubblico con piattaforme guidate da algoritmi e logiche di profitto", fanno sapere le sigle che hanno proclamato lo sciopero. "Scioperiamo per difendere un servizio pubblico sicuro, trasparente, equo che appartiene alla città, non a società che operano nei paradisi fiscali". "I tassisti - aggiungono - difendono il loro lavoro, il sostentamento per le loro famiglie. Lo faranno anche da soli, ma il servizio pubblico lo difendiamo insieme, operatori e utenti. No al caporalato tecnologico".

Le richieste: completamento della legge 12/2019 contro l'abusivismo; norme che regolino le piattaforme tecnologiche, evitando lo strapotere degli algoritmi; tutela del servizio pubblico.

La scuola

Come nella giornata di ieri il servizio scolastico potrebbe subire variazioni, sulla base della presenza dei lavoratori della scuola, per lo sciopero proclamato dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe e Csle che coinvolge il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato di scuole pubbliche, comunali e private. Dai nidi all'università quindi il servizio scolastico non è assicurato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sciopero scuola sciopero treni sciopero taxi sciopero 13 gennaio
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza