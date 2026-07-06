Mondiali 2026, Axa Italia protagonista con lo spot 'Il futuro inizia dai nostri sogni'

Dal 4 al 19 luglio, Axa Italia scende in campo durante i Mondiali di Calcio trasmessi su RAI1 e su Dazn con la campagna pubblicitaria 'Il futuro inizia dai nostri sogni', in una pianificazione dedicata per accompagnare i momenti più attesi della competizione, dagli ottavi di finale fino alla finalissima. Protagonista dello spot, nel formato da 15”, torna una bambina che sogna il proprio futuro aprendosi a diverse possibilità, dal diventare comandante di una nave, ad essere la prima ad andare su Marte, fino alla scelta, poi realizzata, di essere una fotografa. Attraverso il suo sguardo, Axa condivide un messaggio di speranza sul futuro e un invito a cambiare prospettiva, ricordando che i sogni partono sempre dalle scelte quotidiane e si alimentano con le azioni di oggi.

Al cuore della campagna, ideata da Publicis Conseil e localizzata per il mercato italiano da LePub Milano, con strategia e pianificazione a cura di Wavemaker Italy, l’impegno di Axa ad essere al fianco delle persone nella costruzione dei loro progetti di vita, attraverso un’offerta completa, personalizzata e innovativa di soluzioni di investimento, risparmio e previdenza, disponibile presso tutte le agenzie Axa Assicurazioni e la rete di filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.