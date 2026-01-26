circle x black
Cerca nel sito
 

Morosini: "Tajani vuole tornare al Codice Rocco del 1930"

Piergiorgio Morosini
Piergiorgio Morosini
26 gennaio 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Che il fine della riforma oggetto del prossimo referendum sia addomesticare l’autorità giudiziaria in favore del potere politico, lo si comprende anche dall’ultima proposta del ministro degli esteri Tajani. Alla convention di Forza Italia di sabato scorso, ha sostenuto che: “bisogna togliere ai pubblici ministeri il controllo della polizia giudiziaria”. Si vuole, dunque, cancellare la norma del codice di procedura che, oggi, affida la direzione delle indagini al pubblico ministero, da cui deriva la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria. Una norma introdotta dal codice del compianto professor Giuliano Vassalli, a cui il ministro Nordio ha dedicato la riforma costituzionale della giustizia". E' la denuncia all'Adnkronos del Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, autore del libro 'Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia', scritto con la giornalista Antonella Mascali.

"Il ministro Tajani intende tornare al codice Rocco del 1930, con una polizia giudiziaria, dipendente dal potere esecutivo, a cui si affidano l’iniziativa investigativa e le consequenziali scelte di indirizzo. Ne deriverebbe un pubblico ministero declassato ad “avvocato della polizia”, con buona pace dell’art.109 della Costituzione secondo cui: “l’autorità’ giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”- aggiunge Morosini -La soluzione del codice Vassalli, di cui oggi si propone l’abrogazione, venne prevista per garantire che, durante le indagini, i pubblici ministeri non subiscano le interferenze della politica, dal momento che Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza mantengono la dipendenza gerarchica dal rispettivo ministero di appartenenza (Interni, Difesa, MEF)".

E conclude: "Non a caso, grazie a quella norma del codice Vassalli, dopo decenni di impunità’, dagli anni novanta in Italia si è registrato il salto di qualità nelle indagini su sistemi corruttivi, stragi e complici delle mafie nelle istituzioni e nel circuito economico-finanziario, con importanti risultati processuali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum giustizia polizia giudiziaria codice Rocco codice Vassalli
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza