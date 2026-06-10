circle x black
Cerca nel sito
 

Morso di vipera, il tossicologo 'bambini più vulnerabili a effetti veleno'

Marano (Sitox), 'adottare alcune semplici precauzioni, come indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse durante le attività all'aperto'

Marco Marano - Foto Adnkronos
Marco Marano - Foto Adnkronos
10 giugno 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In Italia il morso di vipera "è un evento piuttosto raro, ma può rappresentare un rischio significativo, soprattutto nei bambini. A parità di quantità di veleno inoculato, infatti, il peso corporeo inferiore dei più piccoli può rendere gli effetti più gravi rispetto agli adulti. Per questo, in ambito pediatrico, la prevenzione è fondamentale". Così all’Adnkronos Salute Marco Marano, responsabile del Centro Antiveleni dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e membro della Società Italiana di Tossicologia (Sitox) in occasione del 23esimo congresso nazionale della società scientifica a Bologna.

CTA

Durante la bella stagione, in particolare in primavera e in estate, "i bambini trascorrono più tempo all’aria aperta e aumentano quindi le occasioni di esposizioni all’aperto. È importante – spiega Marano - che le attività all’esterno si svolgano sotto la supervisione di un adulto e che vengano adottate alcune semplici precauzioni, come indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse, soprattutto durante escursioni, passeggiate nei boschi, nei prati o anche nei giardini. I bambini, per loro natura, tendono infatti a esplorare l’ambiente circostante e possono esporsi più facilmente a situazioni di rischio".

Nel caso di un morso di vipera, "è essenziale mantenere la calma – raccomanda Marano -. Va ricordato che non sempre il serpente inietta il veleno: in alcuni casi si verifica un cosiddetto “morso secco”, cioè senza inoculazione di veleno". In attesa dei soccorsi, "l’obiettivo è limitare la diffusione dell’eventuale veleno nell’organismo attraverso il sistema linfatico e circolatorio. Per questo è consigliabile immobilizzare l’arto colpito e ridurre al minimo i movimenti del bambino o dell’adulto, rimuovendo anche anelli, bracciali e orologi che potrebbero rappresentare un pericolo per la presenza di edema e processi infiammatori. È poi necessario raggiungere il prima possibile un ospedale, dove il paziente potrà essere valutato dai medici e, se necessario, sottoposto alle cure più appropriate dal punto di vista clinico e terapeutico" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
morso vipera estate bambini esperto tossicologo marano sitox vipera allarme vipera morso cosa fare
Vedi anche
Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿ - Video
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza