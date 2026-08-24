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Morta la madre del disturbatore tv Gabriele Paolini, il figlio presenta denuncia per malasanità. Sequestrate le cartelle cliniche

La donna, la cantante lirica Bice Bochicchio, aveva 92 anni: era stata in una casa di cura a Roma a seguito di un ictus. Attesa per l'autopsia

Gabriele Paolini - con la madre Bice
Gabriele Paolini - con la madre Bice
24 agosto 2026 | 15.43
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Si è spenta, nella notte di ieri, all'ospedale Pertini di Roma, la cantante lirica Bice Bochicchio, 92 anni, madre di Gabriele Paolini, il noto 'disturbatore televisivo'. Ne ha dato notizia lo stesso Paolini.

Per il decesso della madre - 'mamma Bice', come la chiamava il figlio sui social - Paolini ha presentato una denuncia per malasanità contro la casa di cura romana dove la mamma aveva fatto la riabilitazione dopo un ictus e da cui era stata dimessa a fine luglio, a parere del figlio con un'infezione non controllata.

Paolini riferisce, infine, di aver denunciato i medici della casa di cura dove la madre era ricoverata, "perché hanno dimesso mamma Bice il 29 luglio senza eseguire un'approfondita analisi delle urine. Mamma Bice è morta di sepsi a causa di una grave infezione delle vie urinarie".

Sequestrate le cartelle cliniche

Paolini rende noto che la salma della madre è stata sequestrata dalla procura di Roma per disporre l'autopsia. Il corpo della donna è stato prelevato dall'ospedale Sandro Pertini, dove la donna è deceduta alle 00.40 di oggi, 24 agosto, e trasferito all'obitorio del Verano.

La salma si trova attualmente all'Istituto di medicina legale del Policlinico Umberto I, presso il complesso del Verano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri della stazione Roma San Basilio, presso la quale Paolini ha presentato denuncia, hanno inoltre sequestrato le cartelle cliniche.

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gabriele paolini Bice Bochicchio disturbatore tv
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